Fiorentina Italiano, a giugno incontro con la società... e quella clausola da 10 milioni

La Fiorentina e Italiano si incontreranno per parlare di futuro: a giugno la chiacchierata e quella clausola diventa un rebus

La Fiorentina e Italiano dovranno incontrarsi a giugno per capire il futuro. Intanto La Nazione fa il punto sulla situazione del tecnico e sul rebus della clausola da 10 milioni sul contratto dell’allenatore.

I viola in estate al momento di prendere Italiano hanno fatto firmare al tecnico un contratto con una penale di 10 milioni in caso di rescissione anticipata rispetto alla durata dell’accordo. Anche volendo andarsene la cifra è elevata da pagare sia per accasarsi altrove e sia per Italiano stesso. L’8 giugno ci sarà l’incontro con il dg Barone di ritorno dagli USA e si capirà di più sul futuro.