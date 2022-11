Fiorentina, Jovic promosso anche dalla stampa: «Vittoria nel suo segno»

Fiorentina, Luka Jovic riceve la promozione anche da parte della stampa dopo la vittoria sulla Salernitana

La stampa italiana esalta Luka Jovic dopo la vittoria della Fiorentina contro la Salernitana.

Il centravanti serbo, in ripresa dopo l’inizio difficile, segna e dà un contributo importante alla formazione viola, risultando sempre un punto di riferimento importante per i toscani nel corso dei 90 minuti. 7 pieno in pagella per lui.