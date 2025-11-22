Fiorentina News
Fiorentina Juve, ecco la lista dei convocati viola! Pronto l’esordio al Franchi per Vanoli, le scelte del tecnico
Fiorentina Juve, la lista dei convocati viola! Tutto pronto per l’esordio al Franchi per il neo tecnico Vanoli, le scelte
Il grande classico del calcio italiano torna protagonista: Fiorentina e Juventus si affrontano al Franchi in una gara che promette intensità e spettacolo. Rivalità storica, punti pesanti in palio e la cornice di un pubblico caldo rendono l’appuntamento di domenica sera uno dei più attesi della stagione. Ecco i convocati di Vanoli:
La lista dei convocati viola per la partita contro la Juventus:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
LEGGI ANCHE – Prossimo turno Serie A 2025/2026
Fiorentina Juve, rivalità infinita: dal campo al mercato oltre 200 milioni in dieci anni. Tutti gli affari tra i due club
Calciomercato Fiorentina, la Viola interessata a quel difensore: pronta la sfida anche ad altre italiane. I dettagli!
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...