 Fiorentina Juve, ecco la lista dei convocati viola! Pronto l'esordio al Franchi per Vanoli, le scelte del tecnico
Connect with us

Fiorentina News

Fiorentina Juve, ecco la lista dei convocati viola! Pronto l’esordio al Franchi per Vanoli, le scelte del tecnico

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Kean

Fiorentina Juve, la lista dei convocati viola! Tutto pronto per l’esordio al Franchi per il neo tecnico Vanoli, le scelte

Il grande classico del calcio italiano torna protagonista: Fiorentina e Juventus si affrontano al Franchi in una gara che promette intensità e spettacolo. Rivalità storica, punti pesanti in palio e la cornice di un pubblico caldo rendono l’appuntamento di domenica sera uno dei più attesi della stagione. Ecco i convocati di Vanoli:

La lista dei convocati viola per la partita contro la Juventus: 

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

LEGGI ANCHE – Prossimo turno Serie A 2025/2026

Related Topics:

Fiorentina News

Fiorentina Juve, rivalità infinita: dal campo al mercato oltre 200 milioni in dieci anni. Tutti gli affari tra i due club

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

22 Novembre 2025

By

kean
Continue Reading

Fiorentina News

Calciomercato Fiorentina, la Viola interessata a quel difensore: pronta la sfida anche ad altre italiane. I dettagli!

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

14 ore ago

on

22 Novembre 2025

By

Rocco Commisso
Continue Reading