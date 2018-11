Fiorentina, Lafont sicuro: «Ecco come si batte la Juventus»

In un’intervista l’estremo difensore della Fiorentina, Lafont, racconta come battere la Juventus e sogna di parare un rigore a Cr7

«Sogno di parare un rigore a Cristiano Ronaldo e di vedere la Fiorentina conquistare punti contro la Juventus», queste le parole, a La Gazzetta dello Sport, di Lafont, estremo difensore viola. Il francese, quindi, ha le idee chiare su come voglia finisca la sfida del Franchi, nonostante la sua squadra non vinca da due mesi. «Però non perdiamo da tanto tempo – sottolinea Lafont – Manca qualche piccolo dettaglio per tornare al successo, vincere con la Juventus ci darebbe la scossa giusta». Il 19enne sogna di parare un rigore a Cr7, ma è anche realista quando afferma che i bianconeri possono far male in altri modi: «Ci sono le conclusioni dalla distanza di Pjanic, le invenzioni aeree di Mandzukic e i colpi di Dybala. Per fermali serviranno aggressività, volontà e tanto cuore».