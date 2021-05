Fiorentina, le tre mosse di Gattuso per far rinascere i viola

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha già in mente le prime mosse

Neanche il tempo di ricevere i saluti da tutti i suoi ex calciatori al Napoli, che Gennaro Gattuso ha subito trovato l’accordo con la sua nuova squadra: la Fiorentina. E ora l’allenatore si metterà subito a lavoro per far rinascere la formazione toscana dopo anni di difficoltà. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima mossa di Rino sarà quella di deciderà cosa fare di Ribery. Il francese ha un accordo verbale con la società, ma l’ultima parola spetta all’allenatore.

Gattuso vuole poi costruire la sua Fiorentina attorno Dusan Vlahovic, il grande talento viola che però piace a tanti club italiani. Ringhio vorrà poi valorizzare Amrabat e Castrovilli. Il primo lo voleva già la scorsa estate al Napoli, il secondo potrebbe giocare alla Zielinski e diventare l’uomo di qualità dietro la prima punta.