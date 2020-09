Fiorentina, offerto Boateng allo Spezia: proposta declinata

La Fiorentina avrebbe offerto Kevin Prince Boateng allo Spezia che ha però deciso di non puntare sul calciatore

La Fiorentina avrebbe offerto Kevin Prince Boateng, ormai fuori dal progetto viola, allo Spezia secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Nazione.

Il club ligure, neo promosso in Serie A per la prima volta nella sua storia, ha declinato l’offerta in quanto non è interessato al suo ingaggio. La dirigenza della Fiorentina deve quindi trovare un’altra sistemazione per il giocatore tedesco naturalizzato ghanese.