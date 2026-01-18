Fiorentina, Vanoli ricorda Commisso: «Volevamo dare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso un grande uomo»

Fiorentina, Vanoli ricorda il presidente Commisso: «Volevamo dare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso un grande uomo»

Nel ricordo di Rocco Commisso, scomparso venerdì 16 gennaio, la Fiorentina ha conquistato la sua prima vittoria esterna in questo campionato. Un successo dal forte valore simbolico, arrivato in un momento particolarmente delicato per l’ambiente viola.

Al Dall’Ara, la squadra di Vanoli ha superato il Bologna per 2-1 grazie ai gol di Mandragora e Piccoli. Proprio Mandragora, dopo la rete, ha mostrato alle telecamere una maglia dedicata al presidente scomparso, un gesto semplice ma carico di significato. Nel post‑gara, Paolo Vanoli a DAZN ha sottolineato come questa vittoria rappresenti un modo concreto per onorare la memoria di Commisso.

RICORDO DI COMMISSO – «Era una sfida importante perché volevamo dare una gioia alla famiglia Commisso. Abbiamo perso non solo il nostro presidente ma un grande uomo, faccio le condoglianze e siamo vicini al dolore della famiglia»

PAROLE PRIMA DELLA PARTITA – «Ho detto ai ragazzi che ciò che potevamo fare per ricordare Commisso era mettere in campo i valori che ci ha lasciato ossia il sacrificio, l’unione, il senso di famiglia. Non l’ho conosciuto di persona ma quando l’ho sentito mi ha trasferito questo messaggio di unione. Ho detto ai ragazzi che dovevamo fare una partita degna di ciò che ci ha lasciato»

RISULTATI – «I risultati nascono dalle ottime prestazioni che abbiamo fatto. Siamo stati bravi a credere in ciò che facevamo. Abbiamo fatto un grande primo tempo, il secondo è nato dalla paura di portare a casa 3 punti importanti. Era un altro esame, superato. Ora abbiamo un’altra finale contro il Cagliari»

SQUALIFICA – «“È più difficile vivere le partite dall’alto, menomale che è passato. Il mio vice ha portato bene. Io come Luis Enrique in tribuna? Voglio stare in campo ma non devo dirlo troppo sennò poi i giocatori mi cacciano in tribuna».

