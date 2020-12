Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato prima della gara contro la Juventus: ecco le sue parole

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con la Juventus.

LA GARA – «È una situazione difficile ma dobbiamo accettarla e lottare come ha detto il mister. Siamo fiduciosi, veniamo da due prestazioni dove abbiamo fatto la gara. Speriamo stasera, che è una gara speciale per tutti noi, tifosi e presidente, di fare una partita maschia, una partita da Fiorentina».

CHIESA – «Ancora non l’ho incontrato. Conosco bene anche le superstizioni di ogni giocatore. Un in bocca al lupo a Federico per la sua carriera, speriamo che faccia alla grande dalla prossima partita».