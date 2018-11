Fiorentina e Roma si sfideranno per non perdere il treno Champions League. Tutto dipenderà dalle loro punte: Simeone e Dzeko si sbloccheranno?

Domani alle 18 andrà in scena all’ArtemioFranchi il big match dell’undicesima giornata di Serie A. Fiorentina e Roma, entrambe a 15 punti, si affronteranno per non perdere il contatto con la zona Champions, dove Lazio e Milan occupano a pari merito il quarto posto. Una gara aperta, senza favorite con due bomber a caccia del gol perduto. Simeone e Dzeko sono tra le grandi delusioni dei fantacalcisti: entrambi con solo due gol in Serie A, entrambi a segno alla prima giornata.

Una stagione che sembrava iniziare nel migliore dei modi, e che invece ha visto le due punte a secco per altre 8 partite. Certo, Dzeko sta avendo una media pazzesca in Champions League, con 5 gol in 3 partite, ma la Roma ha bisogno dei suoi gol anche in Serie A. Non bastano più le sponde e gli assist, i giallorossi per l’Europa che conta dipenderanno del bosniaco. Simeone aveva iniziato alla grande, con ottime prestazioni e un gol alla quarta giornata, ma mano mano si è spento visto anche il poco supporto delle sue ali. Pjaca e Mirallas faticano a trovare la condizione, mentre Chiesa è certamente fenomanale dal punto di vista tecnico e fisico ma pecca un po’ di altruismo quando conta. Una gara che dirà molto sulle intenzioni delle due squadre: sarà Fiorentina contro Roma per la Champions, ma sarà soprattutto Simeone contro Dzeko.