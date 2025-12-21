Fiorentina News
Fiorentina in silenzio stampa. Confermata, anche in caso di vittoria, la decisione della Viola a seguito del momento di campionato estremamente complicato
La Fiorentina resterà in silenzio stampa a prescindere dall’esito della sfida odierna contro l’Udinese, in programma allo stadio Franchi alle ore 18 e valida per la sedicesima giornata di Serie A.
Non sono previste, dunque, dichiarazioni neanche nel post partita da parte dei tesserati viola, nemmeno in caso di successo contro i bianconeri. Questa la decisione presa prima del match.
Una scelta forte, che rappresenta l’ennesima testimonianza del momento estremamente delicato attraversato dalla società guidata dal presidente Rocco Commisso, alle prese con tensioni interne e un clima di evidente pressione attorno all’ambiente viola.
Gara in discesa: Udinese in dieci dopo 7 minuti
Sul campo, però, la Fiorentina risponde con una prestazione di grande autorità. I viola chiudono il primo tempo avanti 3-0, sfruttando anche un episodio che indirizza immediatamente l’andamento della gara. Dopo appena 7 minuti, infatti, l’Udinese resta in dieci uomini per l’espulsione di Okoye, portiere dei friulani, che rende la sfida in salita per gli ospiti sin dalle battute iniziali.
L’episodio spezza l’equilibrio e consente alla Fiorentina di prendere pieno controllo del match, gestendo il possesso e aumentando progressivamente la pressione offensiva.
Mandragora apre, poi Gudmundsson e Ndour
I viola, apparsi palesemente in fiducia, sbloccano il risultato con Rolando Mandragora, centrocampista e leader tecnico della squadra, bravo a capitalizzare la superiorità numerica. Da lì in avanti la Fiorentina dilaga, trovando anche le reti di Albert Gudmundsson, trequartista islandese di qualità e imprevedibilità, e di Cher Ndour, giovane centrocampista classe 2004, che chiude il primo tempo con il gol del definitivo 3-0.