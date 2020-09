Allo Stadio Franchi, la 1ª giornata di Serie A 2020/21 tra Fiorentina e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Torino si affrontano nel match valido per la 1ª giornata della Serie A 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Fiorentina Torino 0-0 MOVIOLA

18:52 – Finisce il primo tempo.

45’+1′ – Miracolo di Sirigu! – Il portiere granata si distende e nega la gioia del gol a Kouamé!

45′ – Sono stati assegnati 4′ di recupero.

43′ – Fiorentina a un passo dal gol – Ansaldi rischia l’autogol dopo il colpo di testa di Kouamé, Sirigu salva tutto.

36′ – Infortunio per Zaza – Qualche problema per l’attaccante granata, ma il numero 11 del Toro torna subito in campo.

22′ – Berenguer a un passo dal gol! – Gran girata dell’attaccante granata in area di rigore, Dragowski salva tutto!

18′ – Occasione Koaumé – Il numero 11 prova il colpo di testa, palla ampiamente a lato.

14′ – Partita bloccata – Poche emozioni fino a questo momento, ritmi però elevati all’Artemio Franchi.

1′ – Si parte!

Migliore in campo: Sirigu al termine del primo tempo PAGELLE

Fiorentina Torino 0-0: risultato e tabellino

Marcatori:

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ceccherini; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Illanes, Borja Valero, Vlahovic, Saponara, Pezzella, Lirola, Venuti, Montiel, Cutrone, Igor. Allenatore: Iachini

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Ansaldi; Meite, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Segre, Lukic, Falque, Rauti, Millico, Verdi, Vojvoda, Murru, Ferigra, Buongiorno. Allenatore: Giampaolo

Arbitro: Rosario Abisso

NOTE – Ammoniti: Milenkovic, Ceccherini (FIO)