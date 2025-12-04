Fiorentina, da dove parte la crisi della squadra viola? Il racconto del momento delicato dei toscani

Fiorentina, un momento particolare per la squadra viola. La crisi parte da lontano? Ecco il racconto

Secondo il Corriere dello Sport, che oggi vi dedica un approfondimento, il peccato originale dell’attuale crisi della Fiorentina risale a esattamente un anno fa. Nel dicembre 2024, con la squadra ai vertici, l’allora tecnico Raffaele Palladino accelerò una rivoluzione drastica: via tutti gli esterni offensivi di ruolo (Ikoné, Sottil, Kouamé) per puntare defiinitivamente sul 3-5-2, affidandosi alla spinta dei tornanti Dodo e Robin Gosens.Una scelta strategica che oggi presenta un conto salato.

I successori di Palladino, Stefano Pioli prima e ora Paolo Vanoli, si sono ritrovati con una rosa “monca”, priva di ali di ruolo, fi gure che Vanoli stesso ha definito “fondamentali nel calcio di oggi”. Il problema strutturale è aggravato dal crollo verticale dei due presunti punti di forza. Dodo ha iniziato la stagione distratto da un rinnovo contrattuale complesso, mentre il tedesco Gosens, devastante la scorsa stagione (8 reti e 10 assist), è ai box da oltre un mese per una lesione muscolare.

Da armi letali, le fasce sono diventate il tallone d’Achille viola.Vanoli è costretto ad arrangiarsi fi no a gennaio. Gli esperimenti tattici, come il passaggio alla difesa a quattro tentato da Pioli, sono stati complicati dall’infortunio di jolly come Lamptey. Nelle ultime uscite hanno trovato spazio i giovani Niccolò Fortini e Fabiano Parisi, che offrono maggiore freschezza atletica ma meno garanzie di leadership rispetto ai titolari.

L’urgenza ora è recuperare Gosens, forse già per la delicatissima trasferta di Sassuolo, dove la Fiorentina cerca ancora la prima vittoria in campionato. In Emilia potrebbe rivedersi anche Jacopo Fazzini, pronto a dare una scossa sulla trequarti dopo i problemi fisici. Ma la vera correzione di rotta dovrà arrivare dal mercato invernale: serviranno almeno uno o due esterni veri, sconfessando di fatto la strategia adottata dodici mesi fa.

