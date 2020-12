Allo stadio Franchi, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Fiorentina e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Franchi”, Fiorentina e Verona si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Fiorentina Verona 1-1 MOVIOLA

FISCHIO D’INIZIO – Comincia la partita

1′ CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA – Salcedo si divincola in area. Barreca lo tampona arrivando da dietro. L’arbitro non ha dubbi e fischia il rigore.

6′ GOL VERONA – Miguel Veloso freddissimo dal dischetto. Palla da una parte e portiere dall’altra.

13′ Ammonizione Fiorentina – Giallo per Bonaventura per una sbracciata su Ceccherini.

19′ GOL FIORENTINA – Gunter atterra in area Vlahovic. Sul dischetto va lo stesso serbo che non trema e spiazza Silvestri.

37′ Partita accesa – Le due squadre lottano su tutti i pallone, non togliendo mai la gamba. L’arbitro Fourneu è spesso costretto a estrarre il giallo.

Inizia la ripresa – Si gioca

Fiorentina Verona 1-1: risultato e tabellino

Marcatori: 6′ rig. Veloso (V), 19′ rig. Vlahovic (F)

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Barreca; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Lazovic, Zaccagni; Salcedo (45′ Colley). All. Juric

Ammoniti: Bonaventura (F), Ceccherini (V), Dimarco (V)