Fiorentina Verona, Martinez Quarta si ritrova: «Prestazione quasi perfetta»

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta si ritrova contro il Verona e mette in campo una grande prestazione

Dopo le tante critiche, Martinez Quarta ha risposto presente in Fiorentina-Verona. Il difensore argentino si è ritrovato contro l’Hellas, mettendo in una prestazione da 7 in pagella per La Gazzetta dello Sport.

IL GIUDIZIO – «Prestazione quasi perfetta: sempre attento. Un solo errore che per poco non genera l’1-1 e gli costa mezzo voto».