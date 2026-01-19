Fiorentina, una vittoria per Rocco: Viola corsara al Dall’Ara, ma per il Bologna è crisi nera!

Fiorentina, una vittoria per Rocco: Viola corsara al Dall’Ara, ma per il Bologna di Italiano è crisi nera! L’analisi della Gazzetta dello Sport

Il “Dall’Ara” diventa il teatro di una commovente dedica e di una rinascita sportiva. La Fiorentina espugna Bologna con il cuore e la testa rivolti al compianto presidente Rocco Commisso, scomparso recentemente. Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titolando “Nel nome di Rocco”, quella vista in Emilia è stata una “Viola vera”, capace di onorare la memoria del patron con una prestazione di ferocia agonistica e lucidità tattica, riaprendo concretamente i discorsi per una salvezza tranquilla.

Per i Rossoblù guidati da Vincenzo Italiano, invece, è notte fonda. Il tecnico dei felsinei finisce sul banco degli imputati: la sua squadra appare ormai prevedibile, definita dalla Rosea come un “libro aperto” per gli avversari. I padroni di casa pagano uno sbilanciamento cronico e un centrocampo che viene sistematicamente sovrastato dal dinamismo avversario. Il gol della bandiera del giovane Giovanni Fabbian, arrivato nel finale su assist di Rowe, è solo una mera illusione che non nasconde i problemi strutturali: quarta sconfitta nelle ultime cinque gare casalinghe e zona Europa che si allontana pericolosamente.

Pur privi dei bomber Moise Kean ed Edin Dzeko, i toscani trovano in Roberto Piccoli il terminale perfetto. Dopo una rete annullata a Cher Ndour, il vantaggio e il raddoppio (convalidato dopo un lungo check VAR) legittimano il dominio ospite. Il nuovo assetto 4-1-4-1 funziona a meraviglia, esaltando soprattutto un singolo: Nicolò Fagioli. Il regista ex Juventus ha disputato una gara definita “XL”, gestendo i tempi di gioco con una maestria che ha ricordato il primo Andrea Pirlo. Una notizia splendida anche per la Nazionale italiana. Mentre la Fiorentina torna a vincere in trasferta dopo un intero girone (maggio 2025), a Bologna suona l’allarme rosso: senza la ferocia dei tempi migliori, la stagione di Italiano rischia di naufragare nell’anonimato.