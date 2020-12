Fiorentina, Vlahovic è esploso: ora è il momento del rinnovo

Dusan Vlahovic si è conquistato un posto fisso nella Fiorentina. Ora i viola vogliono blindarlo

Dusan Vlahovic è il bomber della Fiorentina di Cesare Prandelli. L’attaccante ha segnato anche contro la Juventus, dando il via alla straripante vittoria contro i bianconeri. Il serbo è adesso un punto fermo della squadra dell’allenatore viola, con il club che pensa adesso a blindarlo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe arrivato il momento per la Fiorentina di accelerare le trattative per il rinnovo. L’attuale contratto di Vlahovic scadrà nel 2023, ma il club toscano vuole mettere nero su bianco un prolungamento che possa mettere al sicuro il serbo dagli attacchi delle big.