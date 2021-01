Fiorentina, volti scuri ma nessuno cita Prandelli: piena fiducia

La Fiorentina ha subito una sconfitta pesantissima contro il Napoli: 6-0 al Maradona e tante scuse arrivate dalla dirigenza. Fiducia a Prandelli

Cesare Prandelli si è scusato con tutti dopo la debacle del Maradona: 6-0 per il Napoli nei confronti della Fiorentina. Un risultato pesante sommato all’uscita dalla Coppa Italia.

Tante scuse da parte della dirigenza e di Rocco Commisso, tutti scuri in volto. Come riporta Il Corriere dello Sport, non viene mai citato Cesare Prandelli: piena fiducia nel tecnico che ha sostituito Iachini.