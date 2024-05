Verona Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Fiorentina: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Bentegodi andrà in scena la sfida di Serie A tra Verona e Fiorentina. Da una parte la voglia di conquistare la salvezza. Dall’altra di restare in corsa per l’Europa con la possibilità di accorciare sulla Lazio. Gli scaligeri potranno contare su una maggior freschezza fisica mentre i viola sull’entusiasmo dopo la vittoria in extremis in Conference. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Vinagre; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Marco Baroni

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Maxime Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Nzola. All. Vincenzo Italiano

Verona-Fiorentina: orario e dove vederla

Verona-Fiorentina gara delle ore 15:00 della domenica, che proseguire la trentacinquesima giornata della Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.