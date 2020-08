Fiorentina, zero offerte per Chiesa e Commisso pensa al rinnovo

Alla Fiorentina non sono arrivate offerte per Federico Chiesa e così Commisso pensa al rinnovo del classe 1997

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Federico Chiesa. La Fiorentina finora non ha ricevuto offerte indecenti per Chiesa, né dall’Italia, né dall’estero. Solo qualche timido approccio, l’ultimo da parte della Roma che vorrebbe inserire Spinazzola come contropartita. Proposte lontane anni luce dai 70-75 milioni fissati da Rocco Commisso.

La Viola pensava che la Juve avrebbe fatto una mossa: il club poteva essere interessato al terzino Pellegrini, forse avrebbe accettato di parlare anche di Higuain. Invece niente di concreto. Il club proporrà a Chiesa di allungare il contratto, in scadenza nel giugno 2022, di uno o due anni. Commisso è disposto a ritoccare l’ingaggio, portandolo dai 2 ai 3. E per non far sentire Federico «prigioniero» è pronto a inserire una clausola rescissoria da 70 milioni. La palla passa alla famiglia Chiesa: la sensazione è che il papà Enrico rimanderà tutto a fine mercato, cioè a ottobre, lasciando aperta la porta a un assalto in extremis di qualche top-squadra (la Juve).