Fiorentina, nodo Pulgar: il cileno ‘blocca’ Dodo. Le ultime

La mancata cessione di Pulgar al momento starebbe bloccando l’acquisto di Dodo: il cileno ancora non ha trovato la sistemazione.

Secondo quanto riportato da La Nazione, si sarebbe raffreddata la pista Flamengo anche per i recenti mugugni dei tifosi brasiliani. Anche la Sampdoria al momento è ferma al semplice interessamento. Finché non verrà ceduto la Fiorentina non potrà tesserare Dodo.