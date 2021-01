Flick bacchetta il Bayern Monaco: «Non abbiamo più scuse» – VIDEO

Hans Flick bacchetta il Bayern Monaco dopo l’uscita dalla Coppa di Germania contro il Kiel, squadra di Serie B, ai rigori – VIDEO

Hans Flick bacchetta il suo Bayern Monaco dopo la clamorosa uscita in Coppa di Germania contro il Kiel.

«Dobbiamo accettare il risultato del campo. In questo momento le cose vanno così. Ma la vita va avanti e dobbiamo già guardare ai prossimi impegni. C’è molto lavoro da fare, non abbiamo più scuse. Durante i 120 minuti di gioco abbiamo dimostrato di essere in forrma, abbiamo corso tantissimo. Dobbiamo tornare a fare il nostro dovere, giocare un calcio vincente».