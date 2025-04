Flick sicuro: «Inter Barcellona? Partita condizionata per quel motivo! Noi siamo stanchi perché...» - Calcio News 24

Flick, tecnico del Barcellona, ha voluto parlare così su quella che sarà la gara di Champions League contro l’Inter. Le dichiarazioni

Flick in vista del match di Champions League tra Barcellona e Inter si è espresso così ai microfoni di AS.

SFOGO – «Sapete quante partite abbiamo giocato nelle ultime due settimane? Sapete che avremo la stessa situazione a Milano? Arriviamo tardi dai nostri viaggi in trasferta con i giocatori che vanno a letto alle 5 del mattino. Non cerchiamo scuse ma altri Paesi proteggono le squadre che giocano in Europa. Chi affronta questo problema dovrebbe sapere cosa sta succedendo. Non he hanno idea».

«Ho detto quello che volevo dire e niente di più. Non ho altro da aggiungere. La cosa più importante per me è concentrarci su noi stessi. È fondamentale migliorare dopo ogni partita. Abbiamo le qualità per battere chiunque, ma solo se facciamo le cose per bene. Dopo la partita contro il Celta, sento ancora l’energia positiva. In questo momento la squadra è in ottima forma, dobbiamo continuare così»

STANCHEZZA – «Se la stanchezza è il peggior nemico del Barcellona? L’ho già detto: dobbiamo gestirla. È molto importante avere gambe fresche contro il Maiorca. Dobbiamo gestire bene il carico di gioco e non è facile perché i giocatori vogliono dimostrare di essere in forma e che non hanno bisogno di riposare. Ma dobbiamo gestirci e loro devono rispettare le nostre decisioni. Se la finale di Coppa del Re (contro il Real, sabato 26 aprile) influenzerà le scelte in campionato? No, sono due gare diverse. Il Real vuole vincere. Per noi dopo questa partita ci saranno altre gare di CL e campionato»

TORRES – «È molto importante. È importante saper gestire questa situazione. Penso che sia in un ottimo momento della sua carriera. Ha segnato dieci gol in Liga. Credo che la posizione di numero 9 sia sua. È un giocatore veloce che controlla bene la palla e può contribuire alla nostra difesa. È in ottima forma, ma dobbiamo gestirlo perché abbiamo bisogno di lui fino alla fine della stagione» (As)