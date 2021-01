Flick su Boateng: «È importante ma il rinnovo…» – VIDEO

Hans Flick ha parlato del futuro al Bayern Monaco di Jerome Boateng

Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, in conferenza stampa ha parlato del futuro in Baviera di Jerome Boateng; in scadenza di contratto.

«Ho parlato tante volte della sua situazione. Faremo internamente le nostre valutazioni e poi vedremo come evolverà la situazione. Jerome è un difensore estremamente affidabile come ha dimostrato anche nelle ultime due partite. È un punto di riferimento per la squadra e sa comandare molto bene la difesa, un fattore che ritengo fondamentale. Da quando sono arrivato ha fatto dei progressi enormi, è un professionista serio. Ci incontreremo e faremo delle valutazioni per capire in che direzione va il futuro».