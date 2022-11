Perez: «Superlega? Lotterò con tutte le mie forze per offrire partite attraenti e coinvolgenti»

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è tornato a parlare della Superlega e l’ha fatto alle colonne di Tuttosport

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, è tornato a parlare della Superlega e l’ha fatto alle colonne di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:

«Il mondo è cambiato e non può non farlo anche il calcio. Sto lavorando affinché ci adeguiamo con i tempi perché i giovani devono continuare a vedere il calcio. Non possiamo offrire partite meno attraenti e coinvolgenti. Lotterò con tutta la mia forza perché il calcio non perda la sua posizione di privilegio».

ANCELOTTI – «E’ il migliore allenatore per il Real Madrid. Conosce i nostri valori e li trasmette ai giocatori. E’ difficile trovare un allenatore migliore di lui».

BENZEMA – «Il suo segreto è che è il migliore giocatore del mondo. E’ un insieme tra l’eleganza di Zidane e l’esplosività di Ronaldo con il passare degli anni è migliorato. Meritava il Pallone d’Oro».

STADIO – «Si chiamerà sempre Santiago Bernabeu e non avrà mai nessun altro nome. E’ lui che ha creato tutto questo e noi proseguiamo la sua opera. Se vogliono potranno dedicarmi il centro sportivo».