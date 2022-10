Elezioni Bari 2019, voti di scambio mafioso: in carcere anche il presidente del Foggia

Terremoto in casa Foggia, il presidente Nicola Canonico è stato arrestato per voti di scambio mafioso in occasione delle elezioni a Bari del 2019

A riportare la notizia è l’ANSA, che indica l’arresto del presidente dei satanelli e di altre 18 persone. Si contestano i reati di scambio elettorale politico-mafioso e associazione mafiosa nelle indagini.