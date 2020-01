Fonseca blinda Kalinic: «Per noi è importante che rimanga»

Fonseca parla di Kalinic e lo blinda: «Sta migliorando ogni settimana e potrà giocare di più. Per noi è importante che rimanga»

All’interno della sua conferenza stampa pre Torino, Paulo Fonseca ha parlato di un giocatore molto chiacchierato nell’ultimo periodo in ottica mercato. Questo il pensiero dell’allenatore della Roma su Kalinic:

«Kalinic sta lavorando bene e migliorando ogni settimana. Potrà giocare di più in questa parte finale di stagione. Ho sempre detto che non è facile cambiare giocatori nel mercato di gennaio. Per noi è importante che Kalinic rimanga con la squadra. Sta lavorando bene e potremo averlo in un posto più importante nella squadra».