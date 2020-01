Fonseca, che lode a Zaniolo: «È un talento enorme» – VIDEO

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Roma-Torino, Paulo Fonseca ha speso parole dolci per Nicolò Zaniolo

«Lui ha sempre margine per migliorare così come tutti i calciatori. Zaniolo non è un giocatore che pensava bene tatticamente, ma oggi cerca lo spazio nel tempo giusto, deve imparare un po’ a fare le scelte giuste, ma è un talento enorme e può essere il migliore in Italia»