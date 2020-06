Fonseca: «Dzeko? L’ho tolto perché era esausto» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato dopo la sconfitta della sua Roma contro il Milan a San Siro: le parole del tecnico giallorosso

DZEKO – «Dzeko era stanco, faceva caldo, lui aveva giocato con la Samp. Anche Mkhitaryan era stanco e quindi li ho cambiati».

CROLLO FISICO – «Il Milan era più fresco, nella partita con la Samp abbiamo faticato molto e per quello ho cambiato molti giocatori. Però non abbiamo preso gol per un problema fisico, lo abbiamo regalato, loro non hanno creato molto nemmeno nel secondo tempo».