Fonseca: «Non scappo dalle mie responsabilità» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Roma all’Olimpico contro l’Udinese. Queste le sue parole.

«Nessuna squadra sta bene fisicamente ora. Devo dire che nella partita non c’è stato un problema fisico, ma mentale. Dobbiamo tornare a essere la squadra che ha giocato sempre bene. In questo momento è importante recuperare i giocatori mentalmente. Io sono l’allenatore e sono il principale responsabile, non voglio scappare».