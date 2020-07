Fonseca: «Pellegrini gioca, Smalling vedremo…» – VIDEO

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter in programma all’Olimpico

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter in programma all’Olimpico. Queste le sue parole sulla formazione che scenderò in campo.

SMALLING – «Se giocherà? Vediamo. Chris si è allenato solo ieri con la squadra, vediamo oggi e domani come si sente. Sono pochi allenamenti con la squadra, vediamo la situazione».

PELLEGRINI – «Pellegrini sta bene fisicamente e mentalmente, giocherà domani».