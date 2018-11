Football Leaks ha svelato le violazioni del Fair Play finanziario da parte del Psg: il club ora rischia l’esclusione dalla Champions

Dopo aver svelato il piano della Superlega che avevano in mente le big, tra cui anche la Juventus, Football Leaks ha divulgato altri documenti relativi al Psg e alle violazione del Fair Play Finanziario. Nello specifico il club francese avrebbe ricevuto 1 miliardo e 800 milioni di euro da parte del governo del Qatar, una cosa totalmente contraria alle regole. Il Psg rischia quindi l’esclusione dalla Champions e di conseguenza anche di perdere i suoi campioni, tra cui Neymar e Mbappé.

Secondo la documentazione, nello scandalo sarebbero coinvolti anche Infantino, presidente della Fifa, Platini, Al Khelaifi e Blanc del Psg: Infantino e Platini, infatti, avrebbero convalidato nel 2012 l’accordo economico tra il club francese e il Qatar, nonostante fosse contro le regole del Fair Play Finanziario. Inoltre Football Leaks, ha indagato sulla seconda indagine del 2017: il club parigino è stato assolto in un primo momento, per poi essere di nuovo sotto esame, salvo poi veder chiuse nuovamente le indagini per “ragioni politiche”, senza apparenti motivazioni.

Infantino e Platini, inoltre, avrebbero coperto le violazioni del Fair Play del Manchester City: quando i due erano, rispettivamente, presidente e segretario dell’Uefa, trattarono con il club inglese con il Psg per la questione relativa ai contratti di sponsorizzazione. Le due squadre furono multate di “soli” 60 milioni di euro, evitando l’esclusione dalle coppe, come invece accaduto ad altre squadre.