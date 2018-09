Formazione Shakhtar Donetsk 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Più Brasile che Ucraina. Da Fred e Bernard, finiti a Manchester United ed Everton, a Maycon e Fernando. E’ la lunghissima la storia dello Shakhtar Donetsk che, sfruttando gli ottimi canali con il mercato verdeoro, è spesso la prima casa e patria dei talenti brasiliani. Ottimo l’inizio in campionato per la formazione di Paulo Fonseca, già in testa con 15 punti su 6 gare giocate anche grazie all’arrivo in regime di svincolo di un altro puntero dalla terra di Ronaldo & co come Junior Moraes dalla Dinamo Kiev. Fonseca gioca con un 4-2-3-1 dove ha un ruolo centrale anche il terzino Ismaily mentre tra i talenti domestici quello certamente degno di nota è il trequartista Viktor Kovalenko. Era tra le più desiderate tra le squadre in seconda fascia e nei gironi di Champions League dovrà vedersela con Hoffenheim, Manchester City e Lione. Un raggruppamento tutt’altro che facile per gli ucraini verdeoro.

LA STELLA: Taison – Prima c’era Hulk, adesso Taison. Soprannomi che denotano una certa fisicità, ma anche una buona dose di talento. Il brasiliano gioca prevalentemente come ala sinistra, ma può agire anche sulla fascia opposta; è molto veloce e bravo tecnicamente, nonché dotato di un ottimo dribbling. Una freccia verdeoro a disposizione del tecnico Paulo Fonseca che in sei stagione con gli ucraini ha racimolato 36 gol in 202 presenze.

L’ALLENATORE: Paulo Fonseca – Paulo Fonseca, tecnico portoghese dello Shakhtar Donetsk ha detto, senza mezzi termini chi potrà vincere la prossima Champions League: «La Juve è molto forte, è in prima fila con City, Real, Barcellona e Bayern Monaco». Il portoghese ha fatto il suo pronostico ma, quel che è certo, è che non vorrà sfigurare con lo Shakhtar Donetsk. Nel suo primo anno allo Shakhtar, Fonseca ha vinto il titolo ucraino (dopo due successi consecutivi della Dinamo Kiev) senza perdere nemmeno un incontro, per poi affiancargli anche la coppa nazionale. Arrivato con le stimmate dell’enfant prodige della panchina grazie all’eccellente lavoro svolto nel Pacos Ferreira, portato per la prima volta nella propria storia in Europa, il calcio dominante e creativo di Paulo Fonseca non aveva attecchito a Oporto. Esonerato nel marzo 2015, con il Benfica distante 9 punti, il tecnico aveva dimostrato grande onestà intellettuale dichiarando di aver incontrato parecchie difficoltà. Un duro colpo dal quale ha subito saputo riprendersi, prima tornando al Pacos Ferreira e salvandolo comodamente, quindi guidando il Braga alla vittoria del primo trofeo in 50 anni, la coppa di Portogallo, arrivata battendo in finale proprio il Porto. Una ripartenza che gli è valsa la chiamata dello Shakhtar

Rosa Shakhtar Donetsk 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Pyatov, O. Shevchenko, M. Shevchenko, Kudryk

DIFENSORI – Rakitsky, Ordets, Khocholava, Kryvstov, Ismaily, Sobol, Matvienko, Danchenko, Butko

CENTROCAMPISTI – Stepanenko, Malyshev, Maycon, Alan Patrick, Tankovsky, Zubkov, Kovalenko, Dentinho, Wellington Nem, Tokovytsky

ATTACCANTI – Taison, Fernando, S. Bolbat, Marlos, Marquinhos, Kayode, Junior Moraes

ALLENATORE: Paulo Fonseca

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Danchenko, Khocholava, Rakitsky, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Marlos, Wellington, Taison; Junior Moraes. Allenatore: Fonseca.