Formazione Young Boys 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Lo Young Boys sta vivendo una favola. Prima con Adi Hutter che è riuscito in una vera e propria impresa: rompere la lunghissima egemonia in Svizzera del Basilea. Dopo che il tecnico svizzero ha accettato il nuovo incarico con l’Eintrach Francoforte alla guida è arrivato Gerardo Seoane che è riuscito in un altro miracolo: portare per la prima volta lo Young Boys ai gironi di Champions League. Il quarantenne arrivato dal Lucerna anche in campionato ha per adesso collezionato cinque vittorie su cinque partite e ai play-off di Champions ha fatto fuori la Dinamo Zagabria. Una squadra che presenta in attacco il gigante d’area di rigore Guillaume Hoarau. In difesa il capitano è l’ex cesenate Steve von Bergen, curiosità per il centrale Mohamed Camara: preso dall’Hapoel Raanana in Israele, è il sostituto di Kasim Adams, finito a suon di milioni all’Hoffenheim

LA STELLA: Guillaume Hoarau – La stella della squadra svizzera è sicuramente il classe 1984 francese Guillaume Hoarau. Dal 2008 al 2013 ha militato nel Paris Saint German, raccogliendo 57 gol in 161 presenze. Attaccante forte fisicamente può anche essere usato come seconda punta a fianco di una punta centrale. Passato allo Young Boys nel 2014, con gli svizzeri ha messo a segno 75 gol in 114 presenze vincendo anche lo scudetto nell’ultima stagione. Appena cinque le presenze in Nazionale con la Francia, senza marcare il tabellino.

L’ALLENATORE: Gerardo Seoane – Il trentanovenne svizzero-spagnolo è diventato l’allenatore dello Young Boys nel giugno di quest’anno. Seoane che ha lasciato la panchina del Lucerna dopo un’ottima stagione ha preso il posto di Hutter partito a sua volta per Francoforte, in Bundesliga. Gerardo Seoane ha giocato a Lucerna, a Sion, nel Deportivo La Coruña, a Bellinzona, Aarau e nel GCZ. Come allenatore, ha fatto tutta la trafuila nelle squadre giovanili del Lucerna, prima di subentrare, a gennaio, come successore di Markus Babbel, portando la squadra dal 9° al 3° posto in classifica. Seoane è considerato un lavoratore meticoloso, che si occupa di tutti gli aspetti del calcio. Sulla strada per arrivare ad allenare nella Super League, ha acquisito ampie competenze, che ha sviluppato continuamente.

Formazione Young Boys 2018-2019: la rosa

PORTIERI – Von Ballmoos, Wolfli, Marzino

DIFENSORI – Camara, Von Bergen, Wuthrich, Burgy, Kronig, Benito, Garcia, Mbabu, Lotomba, Seydoux

CENTROCAMPISTI – Sanogo, Sow, Aebischer, Bertone, Lauper, Fassnacht, Schick, Sulejmani, Teixeira

ATTACCANTI – Assalè, Nsame, Ngamaleu, Hoarau

ALLENATORE: Gerardo Seoane

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito; Fassnacht, Sow, Sanogo, Sulejmani; Ngamaleu, Hoarau. Allenatore: Seoane.