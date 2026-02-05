Formazioni ufficiali Atalanta Juve, le scelte di Palladino e Spalletti per la sfida di Coppa Italia

Formazioni ufficiali Atalanta Juve, gli schieramenti scelti da Palladino e Spalletti per la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Le formazioni ufficiali Atalanta Juve, match delle 21:00 e valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Ecco le scelte di Palladino e Spalletti.

La notte è di quelle che contano: Atalanta e Juventus si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia in una sfida che mescola storia, ambizione e tensione. Da una parte la fame di gloria di una squadra che ha fatto del gioco offensivo e della capacità di sorprendere il suo marchio di fabbrica; dall’altra l’esperienza e la voglia di riscatto di una formazione abituata a competere ai massimi livelli.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA JUVE

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

