Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atalanta News

Formazioni ufficiali Atalanta Juve, le scelte di Palladino e Spalletti per la sfida di Coppa Italia

Published

1 minuto ago

on

By

koopmeiners 1

Formazioni ufficiali Atalanta Juve, gli schieramenti scelti da Palladino e Spalletti per la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Le formazioni ufficiali Atalanta Juve, match delle 21:00 e valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Ecco le scelte di Palladino e Spalletti.

La notte è di quelle che contano: Atalanta e Juventus si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia in una sfida che mescola storia, ambizione e tensione. Da una parte la fame di gloria di una squadra che ha fatto del gioco offensivo e della capacità di sorprendere il suo marchio di fabbrica; dall’altra l’esperienza e la voglia di riscatto di una formazione abituata a competere ai massimi livelli.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA JUVE

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto5 giorni ago

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato, sul mercato e sul Galatasaray rispondo così» – VIDEO

Juve, Spalletti alla vigilia del match col Parma: «Non sono stanco ma ossessionato». Le parole del tecnico in conferenza stampa...
Change privacy settings
×