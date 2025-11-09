 Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due tecnici per la sfida dell'undicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Sassuolo, le scelte dei due allenatori per il match del Gewiss delle 12:30 tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Atalanta Sassuolo. Il match del Gewiss in campo alle 12:30 è valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Lookman; Krstovic. Allenatore: Juric

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. Allenatore: Grosso

