Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Verona: le scelte di Palladino e Sammarco per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Atalanta Verona: le scelte di Palladino e Sammarco per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Atalanta Verona, match valido per la 30a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Le scelte di Palladino e Sammarco.
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ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Allenatore: Sammarco.