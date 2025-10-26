Calcio Estero
Formazioni Ufficiali Barcellona Real Madrid: le scelte dei due tecnici
Formazioni Ufficiali Barcellona Real Madrid, alle 16.15 al Bernabeu c’è il Clasico! Le scelte dei due tecnici per il match della decima giornata di Liga
L’ora del giudizio è finalmente arrivata: il Clasico della stagione è qui. Real Madrid e Barcellona si affrontano al Santiago Bernabeu in uno scontro diretto che infiamma la Liga. Le due squadre, attualmente in testa alla classifica, si contenderanno lo scettro da re del campionato spagnolo.
Queste le foormazioni ufficiali del match.
REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Bellingham; Mbappé, Vinicius.
A disposizione: Alexander-Arnold, Asencio, Carvajal, Ceballos, Brahim Diaz, Endrick, F.Garcia, G.Garcia, Lunin, Mastantuono, Mendy, Rodrygo.
Allenatore: Xabi Alonso.
BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsi, E.Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres; Rashford.
A disposizione: Aller, Araujo, Bardghji, Bernal, Espart, Casadò, D.Fernandez, Kochen, G.Martin, Torrents.
Allenatore: Hansi Flick.
