Atalanta News
Formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta, le scelte di Kompany e Palladino in vista della sfida di Champions League
Formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta: le scelte di Kompany e Palladino per il ritorno degli ottavi di finale di Champions
Le formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta, match delle 21:00 e valido per il ritorno degli ottavi di finale Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Kompany e Palladino:
FORMAZIONI UFFICIALI BAYERN MONACO ATALANTA
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Guerreiro, Karl, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Per vedere la Champions in TV basta abbonarsi a NOW: in questo momento l’abbonamento annuale è in sconto al prezzo di 19,99€ al mese. In alternativa, si può optare per quello mensile a 29,99€ al mese.