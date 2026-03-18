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Formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta, le scelte di Kompany e Palladino in vista della sfida di Champions League

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Published

2 ore ago

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Scamacca Atalanta

Formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta: le scelte di Kompany e Palladino per il ritorno degli ottavi di finale di Champions

Le formazioni ufficiali Bayern Monaco Atalanta, match delle 21:00 e valido per il ritorno degli ottavi di finale Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Kompany e Palladino:

FORMAZIONI UFFICIALI BAYERN MONACO ATALANTA

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Tah, Kim, Bischof; Pavlovic, Goretzka; Guerreiro, Karl, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

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