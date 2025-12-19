 Formazioni ufficiali Bologna Inter, le scelte dei tecnici per la semifinale di Supercoppa Italiana
Formazioni ufficiali Bologna Inter, le scelte dei tecnici per la semifinale di Supercoppa Italiana

Formazioni ufficiali Bologna Inter, le scelte dei tecnici per la semifinale di Supercoppa Italiana che andrà in scena alle 20.00 a Riyadh

Sono state annunciate le formazioni ufficiali della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna Inter, in campo alle 20.00 allo stadio Al Awwal park.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 33 Miranda; 4 Pobega, 6 Moro; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 10 Bernardeschi; 9 Castro. A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 11 Rowe, 15 Tomasevic, 17 Immobile, 19 Ferguson, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 8 Sucic, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 57 Kaczmarski, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

