Formazioni ufficiali Bologna Inter, le scelte dei tecnici per la semifinale di Supercoppa Italiana
Formazioni ufficiali Bologna Inter, le scelte dei tecnici per la semifinale di Supercoppa Italiana che andrà in scena alle 20.00 a Riyadh
Sono state annunciate le formazioni ufficiali della semifinale di Supercoppa Italiana tra Bologna Inter, in campo alle 20.00 allo stadio Al Awwal park.
FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 33 Miranda; 4 Pobega, 6 Moro; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 10 Bernardeschi; 9 Castro. A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 11 Rowe, 15 Tomasevic, 17 Immobile, 19 Ferguson, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian. Allenatore: Vincenzo Italiano.
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 8 Sucic, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 57 Kaczmarski, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
