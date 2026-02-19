Connect with us

Formazioni ufficiali Brann Bologna: le scelte di Alexandersson e Italiano

Formazioni ufficiali Brann Bologna: le scelte di Freyr Alexandersson e Vincenzo Italiano per la sfida di Europa League

Conclusi i play-off di Champions League, fari puntati sull’Europa League. Al Brann Stadion si sfidano Brann e Bologna.

La formazione norvegese di Freyr Alexandersson, preparato tecnico islandese, è incredibilmente senza vittorie dal trenta novembre ed è ferma agonisticamente da fine gennaio. I Felsinei di Vincenzo Italiano, grintoso allenatore emiliano, arrivano dal prezioso e scacciacrisi successo sul Torino dopo ben quattro dolorosi ko di fila. In campo continentale, però, Riccardo Orsolini, estroso capitano marchigiano, e compagni vantano sette esaltanti risultati utili consecutivi. Di seguito le scelte ufficiali dei due mister per il match.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sørensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thornsteinsson. Allenatore: Freyr Alexandersson.
A disposizione: Vidtun Nilsen, Klausen, Finne, Dragsnes, Pedersen, Sande, Haaland, Eikrem, Remmem, Holten.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Orsolini, Rowe, Heggem, Casale, João Mário, Odgaard, Sohm, Dallinga, Dominguez.

