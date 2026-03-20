Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Cagliari News

Formazioni ufficiali Cagliari Napoli: le scelte di Pisacane e Conte per il match di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 ore ago

on

By

napoli 2

Formazioni ufficiali Cagliari Napoli: le scelte di Pisacane e Conte per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26

Le formazioni ufficiali di Cagliari Napoli, con le scelte di Pisacane e Conte per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26.

Ascolta le nostre notizie!

Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI NAPOLI

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito; Folorunsho

NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Gutierrez, Buongiorno, Beukema, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Hojlund


LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×