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Formazioni ufficiali Cagliari Napoli: le scelte di Pisacane e Conte per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Cagliari Napoli: le scelte di Pisacane e Conte per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26
Le formazioni ufficiali di Cagliari Napoli, con le scelte di Pisacane e Conte per il match di Serie A, valido per la 30ª giornata 2025/26.
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FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI NAPOLI
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Rodriguez; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Esposito; Folorunsho
NAPOLI (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Gutierrez, Buongiorno, Beukema, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Hojlund