Formazioni Ufficiali Celta Vigo Bologna, ecco le scelte in vista del match - Calcio News 24

Formazioni Ufficiali Celta Vigo Bologna, ecco le scelte in vista del match

Le Formazioni Ufficiali Celta Vigo Bologna accendono l’attesa per una sfida che può dire molto sul momento delle due squadre. Il Bologna di Vincenzo Italiano arriva all’appuntamento dopo settimane caratterizzate da risultati altalenanti, sia in Serie A sia nelle competizioni europee. La gara sul campo del Celta Vigo rappresenta quindi un banco di prova importante per ritrovare continuità e, soprattutto, per lanciare un segnale forte a livello internazionale. Fischio d’inizio alle ore 21:00, in un’atmosfera che si preannuncia caldissima.

Le Formazioni Ufficiali Celta Vigo Bologna mostrano immediatamente le intenzioni dei due allenatori. Il Celta Vigo di Claudio Giráldez sceglie il consueto 3-4-3, puntando su un impianto di gioco dinamico e aggressivo. Tra i pali parte Radu, protetto dal trio difensivo composto da Javi Rodriguez, Starfelt e Ristic. Sulle corsie Carreira e Mingueza hanno il compito di spingere, mentre in mezzo al campo Fran Beltrán e Ilaix Moriba garantiscono energia e costruzione. In avanti, il tridente formato da Bryan Zaragoza, Borja Iglesias e Swedberg promette imprevedibilità e qualità nell’uno contro uno.

Nel presentare le Formazioni Ufficiali Celta Vigo Bologna, spiccano anche le scelte di Italiano, che opta per il 4-2-3-1. Ravaglia è preferito tra i pali, mentre la linea difensiva vede Holm, Heggem, Lykogiannis e Miranda. In mediana Moro e Pobega offrono equilibrio, lasciando spazio sulla trequarti alla fantasia di Bernardeschi, Fabbian e Rowe, chiamati a rifinire per Castro, riferimento avanzato.

Le panchine, ricche di alternative, confermano la volontà di entrambe le squadre di giocarsi la partita con intensità. Per il Bologna sono pronti Orsolini, Ferguson, Odgaard e Lucumí; per il Celta, nomi importanti come Aspas e Jutglà.

Le Formazioni Ufficiali Celta Vigo Bologna delineano dunque una sfida aperta, tatticamente intrigante e potenzialmente decisiva per il percorso europeo dei rossoblù.

