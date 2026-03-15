Formazioni ufficiali Como Roma: le scelte di Fabregas e Gasperini

Formazioni ufficiali Como Roma: le scelte di Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini per il match del 29° turno di Serie A 2025/26

Alle 18 il Sinigaglia ospiterà una delle sfide più pesanti del fine settimana di Serie A. Como e Roma si affrontano infatti in uno scontro diretto che può incidere in modo importante sulla corsa alla prossima Champions League. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate a quota 51 punti, con la possibilità di guadagnare terreno in classifica dopo il successo della Juventus sull’Udinese, risultato che ha permesso ai bianconeri di agganciare temporaneamente il quarto posto.

La Roma vuole reagire dopo il passo falso

La formazione giallorossa guidata da Gian Piero Gasperini, allenatore esperto e abituato a dare intensità alle sue squadre, arriva al match in un momento particolarmente fitto di impegni. La gara contro il Como si inserisce infatti tra i due confronti europei con il Bologna. In campionato, però, la Roma è reduce dalla sconfitta contro il Genoa e cerca una risposta immediata.

Il Como di Fabregas sogna un altro colpo

Il Como di Cesc Fabregas, tecnico spagnolo che ha dato personalità e ambizione ai lombardi, si presenta invece in ottime condizioni fisiche e mentali. Nell’ultimo turno i biancoblù hanno conquistato una vittoria preziosa sul campo del Cagliari e adesso puntano a un altro risultato di prestigio per continuare a inseguire il sogno europeo.

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COMO (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos, Kempf; Smolcic, Sergi Roberto, Da Cunha, Alex Valle; Nico Paz, Caqueret; Baturina.

All. Fabregas

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Pellegrini, El Shaarawy; Malen.

All. Gasperini