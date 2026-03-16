Formazioni ufficiali Cremonese Fiorentina: le scelte di Nicola e Vanoli

Formazioni ufficiali Cremonese Fiorentina: le scelte di Davide Nicola e Paolo Vanoli per il match del 29° turno di Serie A 2025/26

È tutto pronto allo Stadio Giovanni Zini per Cremonese-Fiorentina, una partita che pesa tantissimo nella corsa per restare in Serie A. I grigiorossi di Davide Nicola, allenatore esperto e specialista nelle lotte salvezza, arrivano all’appuntamento con la necessità di cambiare passo in un girone di ritorno fin qui complicato. La vittoria manca dal 7 dicembre, quando la formazione lombarda riuscì a superare il Lecce, e con 24 punti in classifica la Cremonese occupa attualmente il diciottesimo posto. Per questo la sfida contro i viola rappresenta un crocevia importante, forse uno dei più delicati di questa fase della stagione.

Nicola cerca la svolta, Vanoli vuole allungare

Dall’altra parte c’è la Fiorentina guidata da Paolo Vanoli, allenatore viola chiamato a tenere la squadra fuori dalla zona più calda della classifica. I toscani si presentano allo Zini con 25 punti, appena uno in più rispetto ai padroni di casa, e dunque con la consapevolezza che si tratta di uno scontro diretto a tutti gli effetti. I viola, però, arrivano alla gara con un pizzico di fiducia in più grazie al successo per 2-1 ottenuto contro il Rakow negli ottavi di Conference League, risultato che ha dato ossigeno all’ambiente.

In palio punti pesanti per il finale di stagione

La posta in palio è altissima per entrambe. La Cremonese vuole agganciare o superare una diretta concorrente, mentre la Fiorentina punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione e a tenere dietro una rivale diretta. Tutto è pronto, dunque, per una gara tesa, equilibrata e decisiva. Ora spazio alle formazioni ufficiali di Cremonese e Fiorentina.

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CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Ceccherini, Luperto; Floriani, Thorsby, Bondo, Maleh, Barbieri; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Pemi, Bianchetti, Terracciano, Vandeputte, Faye, Payero, Grassi, Okereke, Sanabria.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli.

A disposizione: Leonardelli, Christensen, Rugani, Comuzzo, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Kouadio, Braschi, Balbo, Fabbiani.