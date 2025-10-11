 Formazioni ufficiali Estonia Italia: ecco le scelte del ct Gattuso
Italia

Formazioni ufficiali Estonia Italia: ecco le scelte del ct Gattuso

Gattuso Italia

Formazioni ufficiali Estonia Italia: ecco le scelte del commissario tecnico Gennaro Gattuso. I dettagli

Stasera, sabato 11 ottobre 2025, l’Italia affronta l’Estonia a Tallinn in una sfida cruciale per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri di Gennaro Gattuso, reduci da un percorso altalenante ma ancora in piena corsa, devono difendere il secondo posto nel girone e continuare a inseguire il sogno della qualificazione diretta o almeno l’accesso ai playoff.

Ecco le formazioni ufficiali della partita:

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotši, Kuusk, Saliste; Shein, Palumets; Käit, Soomets, Saarma; Tamm. Allenatore: Jürgen Henn.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. Allenatore: Gennaro Gattuso.

LEGGI ANCHE: Italia fuori dal Mondiale? I possibili danni sportivi, economici e politici. Ecco chi rischia il posto

