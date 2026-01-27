Connect with us

Fiorentina News

Formazioni ufficiali Fiorentina Como, le scelte per la sfida degli ottavi di Coppa Italia

Published

1 ora ago

on

By

Nico-Paz-Como-Monza Classifica assist Serie A

Formazioni ufficiali Fiorentina Como, gli schieramenti scelti da Vanoli e Fabregas per la sfida degli ottavi di Coppa Italia

Le formazioni ufficiali Fiorentina Como, match delle 21:00 e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026. Ecco le scelte di Vanoli e Fabregas:

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA COMO

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Balbo; Ndour; Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramòn, D.Carlos, Moreno; S.Roberto, Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Quote promo Champions 1

PROMO CHAMPIONS LEAGUE
Ogni GOL in Champions League è un colpo vincente. Fino a 70€ di bonus per te.
Ricevi 1€ per ogni gol segnato da tutte le squadre fino a un massimo di 70€
Verifica termini e condizioni su Lottomatica e Goldbet

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato3 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

andrea bargione juve napoli andrea bargione juve napoli
Juventus News1 giorno ago

Juventus, Spalletti cambia i bianconeri! Da Napoli a Napoli, il tecnico si prende una rivincita – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti uomo simbolo della rinascita: dopo le critiche in Nazionale arriva la risposta sul campo Il cammino della...
Change privacy settings
×