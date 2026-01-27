Formazioni ufficiali Fiorentina Como, le scelte per la sfida degli ottavi di Coppa Italia

Formazioni ufficiali Fiorentina Como, gli schieramenti scelti da Vanoli e Fabregas per la sfida degli ottavi di Coppa Italia

Le formazioni ufficiali Fiorentina Como, match delle 21:00 e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026. Ecco le scelte di Vanoli e Fabregas:

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA COMO

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Ranieri, Comuzzo, Balbo; Ndour; Harrison, Fabbian, Brescianini, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramòn, D.Carlos, Moreno; S.Roberto, Da Cunha; Kuhn, Caqueret, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Cesc Fàbregas.

