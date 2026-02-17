Connect with us

Formazioni ufficiali Galatasaray Juve, le scelte di Buruk e Spalletti in vista della sfida di Champions League

2 ore ago

Formazioni ufficiali Galatasaray Juve, gli schieramenti scelti da Buruk e Spalletti per la partita valida per i playoff di Champions

Le formazioni ufficiali Galatasaray Juve, match delle 18:45 e valido per la l’andata dei playoff di Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Buruk e Spalletti:

FORMAZIONI UFFICIALI GALATASARAY JUVE

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Buruk.

Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti

