Formazioni ufficiali Galatasaray Juve, le scelte di Buruk e Spalletti in vista della sfida di Champions League

Le formazioni ufficiali Galatasaray Juve, match delle 18:45 e valido per la l’andata dei playoff di Champions League 2025/2026. Ecco le scelte di Buruk e Spalletti:
FORMAZIONI UFFICIALI GALATASARAY JUVE
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Gabriel Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen. All. Buruk.
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz. All. Spalletti
