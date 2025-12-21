 Formazioni ufficiali Genoa Atalanta, le scelte dei tecnici
Formazioni ufficiali Genoa Atalanta, le scelte dei due tecnici per il match della sedicesima giornata di Serie A

Formazioni ufficiali Genoa Atalanta, le scelte dei due tecnici per il match del Marassi valido per la sedicesima giornata di Serie A

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa Atalanta, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026.

Queste le scelte di Daniele De Rossi e Raffaele Palladino per la gara in programma alle 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris.

FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Ekuban.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, de Roon, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Musah, Éderson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca; Maldini.

