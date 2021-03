Formazioni ufficiali Germania Islanda: Gosens nemmeno in panchina

Robin Gosens nemmeno in panchina per la sfida tra Germania e Islanda, valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar: le formazioni ufficiali

GERMANIA (4-3-3): Neuer; Klostermann, Rudiger, Ginter, Emre Can; Goretzka, Kimmich, Gundogan; Sané, Gnabry, Havertz. Allenatore: Low.

ISLANDA (4-1-4-1): Halldorsson; Sampsted, Ingason, Arnason, H. Magnusson; A. Gunnarsson; Bjarnason, Sigurjonsson, Palsson, Trautason; Bodvarsson. Allenatore: Vidarsson.