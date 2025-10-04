Formazioni ufficiali Inter Cremonese, ecco le scelte dei due allenatori

Inter News
Formazioni ufficiali Inter Cremonese, le scelte in vista della sfida tra nerazzurri e biancorossi. Le ultimissime notizie
Inter – Cremonese, le formazioni ufficiali Alle ore 18:00 andrà in scena la sfida valida per la 6ª giornata di Serie A 2025/26 tra Inter e Cremonese.
La squadra di Cristian Chivu, attualmente quinta in classifica con 9 punti, arriva all’appuntamento dopo il successo esterno per 0-2 sul Cagliari. Stesso bottino in graduatoria per la Cremonese di Davide Nicola, settima a quota 9, reduce dal pareggio per 1-1 nel derby lombardo contro il Como.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
CREMONESE (3-4-2-1): 16 Silvestri; 23 Ceccherini, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti; 22 Floriani M., 33 Grassi, 38 Bondo, 3 Pezzella; 20 Vazquez, 11 Johnsen; 99 Sanabria. A disposizione: 12 Malovec, 69 Nava, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 10 Vardy, 19 Sarmiento, 27 Vandeputte, 30 Faye, 32 Payero, 48 Lordkipanidze, 55 Folino, 90 Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
Arbitro: Feliciani Assistenti: Cicero-Politi Quarto ufficiale: Rapuano VAR: Gariglio Assistente VAR: Di Bello
